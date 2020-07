Czy w Żaganiu na pewno potrzebna jest porodówka?

Oddział ginekologiczno-położniczy w Żaganiu prawie do końca września będzie zamknięty. A co dalej? I czy jest potrzebny? Trwają wojewódzkie konsultacje dotyczące dostępu i jakości świadczeń dla kobiet.

Jak już informowaliśmy, pracę oddziału zawieszono w marcu, a żagański szpital został przeznaczony do walki z koronawirusem. Jednak 8 czerwca wrócił do normalnej pracy, oprócz ginekologii, która oficjalnie ma być nieczynna do września.

Jednak pojawiają się informacje o zupełnej likwidacji oddziału, a to – jak mówią żagańscy urzędnicy – oznacza utratę specjalistycznej opieki dla tysięcy kobiet z regionu.

Zwołane na prośbę samorządu żagańskiego spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim nie przyniosło rozstrzygnięcia, czy porodówka zostanie ponownie uruchomiona czy nie.

Jednak, jak mówi Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim, konsultacje były „niezwykle merytoryczne”. I wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że nawet kiedy oddział jest zamknięty, kobiety z powiatu żagańskiego wciąż mają zapewniony dostęp do opieki ginekologiczno-położniczej. Tylko 12 km od Żagania znajduje się niepubliczny szpital „Na Wyspie”:

A to ze względu na szeroki wachlarz i wysokie standardy usług, które świadczy oddział ginekologiczno-położniczy szpitala „Na Wyspie”, co podkreślali również konsultanci wojewódzcy: w dziedzinie neonatologii – dr hab. n. med. Liliana Żak i położnictwa – prof. dr hab. n. med. Jan Skrzypczak. W spotkaniu wzięli również udział wicewojewoda Wojciech Perczak, szefowa Wydziału Zdrowia Bożena Chudak, prezes Szpitala na Wyspie Jolanta Dankiewicz, komendant 105 Kresowego Szpitala Wojskowego płk lek. med Artur Lipczyński oraz dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Piotr Bromber.

Jedynym samorządowcem z powiatu żagańskiego był burmistrz Żagania, Andrzej Katarzyniec:

I choć – jak mówi – otrzymał deklarację komendanta 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, któremu podlega żagańska lecznica, że zapewni dowóz pacjentek na żarską porodówkę, to dalej będzie walczył o oddział. W piątek, 3 lipca, zastępca burmistrza Sebastian Kulesza przekaże stanowisko władz miasta Ministrowi Obrony Narodowej.

Natomiast Urząd Wojewódzki zapewnił, że dalej będzie pomagał w konsultacjach.