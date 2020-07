Dopisałeś się do spisu wyborców w I turze? W II turze w nim będziesz

389 616 – tyle osób przed pierwszą turą wyborów prezydenckich dopisało się online do spisu wyborców w innych miejscowościach, niż zazwyczaj głosują. Warto pamiętać, że w drugiej turze również będą tam dopisani, a jeśli chcą głosować w innym miejscu niż 28 czerwca, muszą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie, w którym jesteś już dopisany do spisu wyborców. Brak wiedzy na ten temat może spowodować, że część osób nie będzie mogła wziąć udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, wszystkie te osoby w najbliższych dniach dostaną SMSy i maile z odpowiednią informacją z Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Krajowe Biuro Wyborcze.

„Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, że do spisu wyborców można dopisać się tylko 1 raz. Jeśli dopisałeś się przed I turą – nie możesz dopisać się do innego spisu przed II turą. Jeśli chcesz głosować w innym miejscu, weź zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie, w którym jesteś już dopisany do spisu wyborców”

– SMSy o takiej treści wkrótce trafią do pierwszych osób.

E-usługa umożliwiająca dopisanie się do spisu wyborców będzie aktywna do wtorku 7 lipca 2020 r. do końca dnia. Mogą z niej skorzystać osoby, które w pierwszej turze głosowały w miejscu swojego stałego pobytu, natomiast w drugiej chciałyby zagłosować poza nim.

Złóż elektroniczny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.