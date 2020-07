Drugoligowi szczypiorniści UKS-u Trójki Nowa Sól przygotowują skład do nowego sezonu w drugiej lidze. Nowym nabytkiem zespołu jest grający wcześniej m.in. w Głogowie i Zielonej Górze Grzegorz Stelmasik.

Zdaniem drugiego trenera UKS-u Zbigniewa Malaczewskiego określenie „King Kong” pasuje do 21-letniego zawodnika idealnie. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, do składu ma dołączyć co najmniej dwójka młodych graczy.