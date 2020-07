Prostszy podatek VAT, Wchodzą w życie nowe stawki

Podstawowym celem nowych przepisów jest ujednolicenie stawek VAT. Dotąd zdarzało się, że podobne towary były opodatkowane różnymi stawkami.

Od dziś obniżony, do poziomu 5 procent zostaje VAT na niektóre rodzaje pieczywa i ciastek oraz na owoce tropikalne. Z 8 do 5 procent spadło też opodatkowanie niektórych artykułów higienicznych, a także takich produktów dla niemowląt i dzieci, jak: żywność, smoczki, pieluszki i foteliki samochodowe.

Część dużych sieci handlowych już zapowiedziała obniżenie cen produktów objętych niższym VAT-em.

Wyższa stawka na część towarów: m. in. niektóre przyprawy, owoce morza i lód

Nowa matryca VAT wiąże się też z podwyższeniem stawek na niektóre towary. Rośnie opodatkowanie niektórych przypraw nieprzetworzonych, jak kmin, szafran, czy gałka muszkatołowa. Więcej możemy też zapłacić między innymi za owoce morza oraz lód używany do celów spożywczych oraz chłodniczych.

Więcej informacji o nowej matrycy VAT znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów oraz w Przeglądarce Taryfowej, zamieszczonej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Andrzej Duda: Zmiana upraszcza system podatkowy i likwiduje absurdy

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nowa matryca ujednolica stawki VAT na podobne towary, upraszcza system podatkowy, a przede wszystkim – jak dodał – likwiduje absurdy.

Wspomniał w tym kontekście o pieczywie, które do tej pory było opodatkowane trzema stawkami VAT: 5, 8 i 23 procent. Prezydent powiedział, że od dziś całe pieczywo będzie oprocentowane 5-procentową stawką. Podobnie jak owoce cytrusowe, produkty dla niemowląt i dzieci, jak pieluszki i foteliki samochodowe, a także artykuły higieniczne: podpaski i pieluchy dla dorosłych.

Andrzej Duda powiedział, że ci, którzy rządzili do 2015 roku wyłącznie podnosili podatki. Tymczasem – jak mówił prezydent – Prawo i Sprawiedliwość obniżyło podatek w pierwszej grupie dochodowej z 18 na 17 procent, podwyższyło kwotę wolną od podatku do 8 tysięcy złotych, wprowadziło zerowy podatek dochodowy dla osób do 26-ego roku życia.