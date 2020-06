Puchar Lata: Chynowianka przegrywa z Fadomem

Do przerwy, po trafieniu grającego trenera Tomasza Sawickiego, to goście prowadzili 1:0. Po zmianie stron Chynowianka odrobiła, za sprawą trafienia Patryka Kłopota. Wówczas drugi raz trafił Sawicki, na co ponownie odpowiedział Kłopot. Było 2:2. W końcówce meczu błędy gospodarzy dwukrotnie skutecznie wykorzystał Fadom – po raz trzeci trafił Sawicki, a wynik ustalił Marek Zajączkowski.