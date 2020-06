Oddano do użytku zbiornik Racibórz Dolny. Budowa kosztowała 2 mld zł

Podczas oficjalnego otwarcia inwestycji przy głównym obiekcie zbiornika, tzw. budowli przelewowo-spustowej, minister Gróbarczyk akcentował, że jest to formalne zakończenie niezwykle ważnej inwestycji.

⬆ Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Wskazał, że budowa gospodarki wodnej ma niezwykle duże znaczenie wobec nadejścia bardzo niebezpiecznego okresu klimatycznego.

– wskazał minister, nawiązując do decyzji podjętej na etapie przygotowania inwestycji, aby zbiornik Racibórz Dolny powstał jako suchy polder.

Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Przypomniał, że zadaniem zbiornika Racibórz Dolny w jego obecnym kształcie jest przechwytywanie fali powodziowej tej skali, jaka powodowała powodzie wzdłuż Odry w 1997 r. i 2010 r.

Gróbarczyk dziękował wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w budowę: ministerstwom, instytucjom finansowym, samorządom oraz wykonawcy, który – jak ocenił – wzorcowo poradził sobie z tą inwestycją.

„Myślę, że to będzie standard, który wchodzi do realizacji jako sztuka budowlana przede wszystkim w obszarze budowy zbiorników retencyjnych”

Minister środowiska Michał Woś podkreślił, że inwestycja po zakończeniu jej obecnego etapu, daje poczucie bezpieczeństwa 2,5 mln osób mieszkających wzdłuż Odry aż do Wrocławia. Dziękował Gróbarczykowi, „za te koncepcje, za te zlecenia, które już poszły, aby – gdy tylko skończy się okres trwałości projektu – można było przekształcić ten zbiornik i nadać kolejnego impulsu tej ziemi do jej dalszego rozwoju”.

⬆ Prezes przedsiębiorstwa Wody Polskie Przemysław Daca (po lewej), minister środowiska Michał Woś (drugi od prawej) oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda (po prawej). Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Woś mówił, że Racibórz Dolny jest jedną z największych inwestycji w Polsce, a największą inwestycją hydrotechniczną.

„Bardzo dobrze się stało, że udało się mimo różnych perturbacji, mimo zaangażowania także ABW, mimo tego, że trzeba było tutaj ponad 7 km wału rozbierać, bo ci, którzy wcześniej rządzili, tak prowadzili tę budowę i tak nadzorowali, że zostało rozkradzione to, co mogło być rozkradzione; że nasz rząd doprowadził do tego szczęśliwego dnia i dzisiaj mamy to wielkie święto”