Jak zwykle w czasie wakacji obowiązuje weekendowy zakaz ruchu tirów. Ciężarówki powyżej 12 ton nie mogą poruszać się w piątki od godziny 18:00 do 22:00,w soboty od 8:00 do 14:00, a w niedziele od 8:00 do 22:00.

Zakazy obowiązują do końca wakacji. Nad ich przestrzeganiem czuwać będzie Inspekcja Transportu Drogowego.