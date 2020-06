Gorzowska elektrociepłownia inwestuje

W planach jest także budowa odcinka sieci w rejonie ulicy Chopina i Grottgera.Oprócz nowych przyłączeń modernizowana jest także sieć ciepłownicza. W tym m. in. przy ul. Śląskiej, gdzie naziemna rura ciepłownicza jest demontowana i zastąpiona będzie podziemnym ciepłociągiem. Plany elektrociepłowni zakładają także likwidację lokalnych kotłowni gazowych i w zamian podłączenie odbiorców do sieci ciepłowniczej, w tym m. in. w „Spichlerzu” przy ul. Fabrycznej. W tym roku gorzowska elektrociepłownia zastąpi cztery węzły grupowe w rejonie ul. Połanieckiej, Ściegiennego, Szwoleżerów, Chłopickiego i Wróblewskiego w pełni zautomatyzowanymi węzłami indywidualnymi. Pozwoli to m.in. na zmniejszenie strat ciepła.