Co dalej z porodówką w Żaganiu? We wtorek rozmowy o oddziale

We wtorek Urząd Wojewódzki planuje spotkanie w sprawie dalszych losów oddziału ginekologiczno-położniczego w Żaganiu. O interwencję prosiły żagańskie władze.

Pracę oddziału zawieszono w marcu, a żagański szpital został przeznaczony do walki z koronawirusem. Jednak 8 czerwca wrócił do normalnej pracy, oprócz ginekologii, która oficjalnie ma być nieczynna do września.

Jednak pojawiają się informacje o zupełnej likwidacji oddziału, a to – jak mówią żagańscy urzędnicy – oznacza utratę specjalistycznej opieki dla tysięcy kobiet z regionu. Dlatego szukają pomocy u wojewody.

Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim tak komentuje sytuację:

Zostanie oceniona dostępność mieszkanek powiatu do świadczeń ginekologiczno-położnicznych i potrzeb w tym zakresie.