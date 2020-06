Trzaskowski: Ponad 58 proc. chce zmiany. Będę kandydatem zmiany

„Dzisiaj spacerowałam po ulicach Warszawy i wiem, że duża część z was chciałaby wygrać już w I turze, tak jak w Warszawie, ale moi drodzy ten wynik pokazuje jedno, co najważniejsze, a mianowicie ponad 58 proc. społeczeństwa chce zmiany. Chcę do tych wszystkich obywateli dzisiaj jasno powiedzieć: +będę waszym kandydatem, będę kandydatem zmiany+”

– powiedział kandydat KO.

Kandydat KO Rafał Trzaskowski zwrócił się podczas wieczoru wyborczego do swoich kontrkandydatów i ich wyborców. Andrzejowi Dudzie pogratulował wyniku; powtórzył, że nie zamierza rezygnować z 500 plus. Wyborcom Szymona Hołowni obiecał, że będzie patrzył w przyszłość, a nie wikłał się w spory.

„Widać po tym wyniku, że jest bardzo wiele Polek i Polaków, którzy inaczej niż my oceniają te ostatnie 5 lat, którzy również oceniają niektóre reformy, które wprowadził rząd PiS pozytywnie. Chcę jasno powiedzieć, my w przeciwieństwie do dzisiaj rządzących wyciągamy wnioski z tego, co się w Polsce dzieje, utrzymamy 500 plus, nie podwyższymy wieku emerytalnego, trzynasta emerytura jest bezpieczna”

– mówił Trzaskowski.

„Można mieć to wszystko, ale można mieć jeszcze więcej, można mieć wspólnotę”

– dodał. Zaznaczył, że wszystkich szanuje i ze wszystkimi chce rozmawiać.

Zwracał się również do innych kandydatów opozycyjnych. Dziękował Szymonowi Hołowni, że „wykazał nieprawdopodobny hart ducha” i „potrafił zmobilizować bardzo wiele osób, które do tej pory nie chodziły na wybory”.

Przyznał, że wiele osób jest zmęczonych „starym sporem politycznym”.

„Obiecuję wszystkim wyborcom Szymona Hołowni i wszystkim wyborcom, że dzisiaj będziemy patrzeć w przyszłość i chcemy się unieść ponad te stare spory polityczne, bo one zostały rozstrzygnięte. I nie chcemy się odnosić do jednego człowieka, który cały czas chce walczyć z cieniem”

– mówił kandydat KO.

Zwracał się także do Krzysztofa Bosaka i jego wyborców.

„Wiele nas różni, ale zawsze mówiłem przed debatami, że mimo że mamy inną wizję, to wiem, że panu na czymś naprawdę zależy” – podkreślił Trzaskowski. „Jeśli chodzi o pomoc przedsiębiorcom i walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca, mamy takie same poglądy z większością obywateli, którzy zagłosowali na pana”

– mówił Trzaskowski.