Duda: Wynik sprzed 5 lat pobity o kilka długości. Dziękuję za frekwencję

– powiedział prezydent, ubiegający się o reelekcję.

– podkreślił.

Przyszłość to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność; nie mam wątpliwości, że na następne lata Polska tego właśnie potrzebuje – akcentował prezydent Andrzej Duda, po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów.

„Przyszłość to rodzina, przyszłość to bezpieczeństwo, przyszłość to praca, przyszłość to inwestycje, przyszłość to godność. Nie mam żadnych wątpliwości, że na następne lata Polska właśnie tego potrzebuje”