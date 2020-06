Tramwaje wracają! Apel do gorzowskich kierowców o ostrożność

Oficjalny powrót tramwajów do rozkładu jazdy rozpocznie się pod gorzowskim magistratem. Mówi prezes MZK Roman Maksymiak:

Lina nr 1 prowadzi z od zajezdni MZK przy ul. Kostrzyńskiej do pętli przy Silwanie. Trasa tej linii wiedzie ulicami: Kostrzyńską, aleją 11 listopada, Sikorskiego, Warszawską, Pomorską i Walczaka. Na trasie pojawią się dodatkowe znaki drogowe, ostrzeżenia, oznakowanie poziomie, które przywrócą organizację ruchu z jeżdżącymi po Gorzowie tramwajami.

Wiele będzie zależało też od samych kierowców. Przedstawiciele służb w Gorzowie podkreślają, że wielu kierowców odzwyczaiło się od ruchu tramwajowego. Mówi rzecznik prasowy KMP w Gorzowie Grzegorz Jaroszewicz:

Zawieszenie komunikacji tramwajowej było związane z modernizacją gorzowskich torowisk, mającą poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz dostosować je do nowoczesnych wozów tramwajowych typu Twist zamówionych w bydgoskiej Pesie. Miejski Zakład Komunikacji kupił 14 takich pojazdów za ponad 115 mln zł, co pozwoliło na wymianę na nowy starego i wyeksploatowanego taboru. Tomasz Drozd z portalu komunikacja.org podkreśla, że dla pasażerów będzie to ogromna zmiana. Jednak dla pasjonatów komunikacji, nowe tramwaje to dopiero jeden z pięciu kroków w rozwoju gorzowskiego MZK:

W związku z przywróceniem komunikacji tramwajowej miasto przygotowało kampanię mającą przypomnieć mieszkańcom, że pojazdy te wracają na ulice.

MZK przygotował ulotki z informacją o zasadach bezpieczeństwa w ruchu z tramwajami, został też zrobiony spot pokazujący konsekwencje zderzenia tramwaju z samochodem osobowym. Na tylnych szybach gorzowskich autobusów pojawią się plakaty informujące o powrocie komunikacji tramwajowej.

Zakup nowych tramwajów i modernizacja torowisk to jedne z głównych elementów projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, wartego prawie 200 mln zł z dofinansowaniem UE na poziomie prawie 99 mln zł.