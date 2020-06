Frekwencja w regionie do godz. 12 – 22,65%

Rekordowa frekwencja w dzisiejszych wyborach. Według danych na godz. 12:00 w woj. lubuskim wyniosła 22,65 proc. To trzecie miejsce od końca, jeżeli chodzi o poszczególne województwa. W skali kraju jest to 24,08 proc. W poprzednich wyborach w woj. lubuskim do godz. 12:00 zagłosowało 14,56 proc. uprawnionych.