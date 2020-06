Wybieramy prezydenta (informacje z godz. 9:45)

W wielu miejscach, aby oddać głos, trzeba zaczekać kilka minut. Kolejki tworzą się jednak nie z uwagi na dużą ilość wyborców, a z uwagi na wymogi sanitarne – do lokalu może wejść tylko kilku wyborców.

Posłuchaj relacji z otwarcia lokali wyborczych:

Głosowanie trwa od godz. 7:00:

Gorzowska policja poinformowała o zatrzymaniu grupy siedmiu nietrzeźwych osób, podejrzewanych o usunięcie flagi państwowej z budynku komisji wyborczej.

Jeżeli chodzi o sam przebieg głosowania, to z danych Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze na godz. 9:45 wynika, że wszystkie lokale funkcjonują bez przeszkód. Nie odnotowano żadnych poważniejszych problemów:

W całym woj. lubuskim jest 720 obwodowych komisji wyborczych. Do oddania głosu uprawnionych jest dokładnie 769 735 wyborców.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

W lokalu wyborczym wyborca ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Członek komisji poprosi wyborcę o zdjęcie na chwilę maseczki, aby go zidentyfikować, a następnie wyda jednostronicową kartę do głosowania, która będzie zawierała nazwiska 11 kandydatów na prezydenta.

Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać może jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej.

Przy wejściu do lokalu wyborczego powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców. W czasie trwania głosowania dezynfekowane muszą być powierzchnie: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym. Ponadto, obwodowa komisja wyborcza ma zapewnić wietrzenie lokalu przed przystąpieniem do pracy oraz co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut.