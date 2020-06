Nie wszystkim trzeba dzielić się w sieci. Wakacyjny poradnik społecznościowy

Przed nami pierwszy wakacyjny weekend, a to oznacza spory ruch… w mediach społecznościowych. Przecież kto uwierzy, że gdzieś byliśmy, jeśli nie wrzucimy zdjęcia, prawda? Ministerstwo Cyfryzacji zwraca się z apelem o wstrzemięźliwe i przemyślane publikowanie materiałów w mediach społecznościowych. Może to nas niekiedy uchronić od przykrych niespodzianek.

Kto nie lubi podglądać zdjęć znajomych w mediach społecznościowych? Pierwszy ząbek dziecka, zaręczyny, rodzinna wycieczka rowerowa, relacja z treningu, no i oczywiście zdjęcia z wakacj. Takie publikacje mogą jednak obrócić się przeciwko nam. I to na różne sposoby.

Jak nie zostać memem?

Po pierwsze – nasze wspomnienia mogą do nas wrócić jako mem lub inna złośliwa przeróbka. Zdjęcia dzieci mogą trafić w niepowołane ręce. W internecie nic nie ginie – słyszeliśmy to pewnie nie raz. To nie frazes, a najprawdziwsza prawda. Dlatego warto trzymać się pewnych zasad.

Na podstawie zdjęć można zdobyć naprawdę wiele informacji – nie tylko o nas, ale i naszej rodzinie czy znajomych. Już sama sceneria, na tle której pozujemy, zdradza gdzie jesteśmy. A to świetna wiadomość np. dla złodziei, którzy w tym czasie mogą zechcieć odwiedzić nasze mieszkanie.

To nie wszystko. W plikach .jpg, oprócz obrazu, często zapisywane są też inne dane: data, czas utworzenia pliku, typ użytego aparatu, marka, model a nawet nazwa operatora smartfonu – to tylko niektóre z nich.

Zanim więc wrzucimy zdjęcie w sieci lub prześlemy znajomym, warto oczyścić je z metadanych dotyczących np. geolokalizacji. W internecie znaleźć można darmowe aplikacje, które w tym pomogą. Inna opcja – w ustawieniach aparatu (w tym aparatu smartfona) wyłączajmy funkcję „zapisywanie lokalizacji”. Niektóre portale społecznościowe przy wgrywaniu fotografii automatycznie zapisują dane lokalizacyjne. Zablokujmy tę opcję wybierając polecenie „usuń lokalizację”.

Warto mieć zasady

Kolejna dobra rada: jeśli spędzamy wakacje w większej grupie, ustalmy z przyjaciółmi zasady publikowania zdjęć – zanim cokolwiek wrzucimy, pytajmy się nawzajem o zgodę.

„Warto korzystać z ustawień prywatności, które umożliwiają blokowanie zdjęć wstawianych przez innych lub zatwierdzanie tych, na których jesteśmy, zanim będą widoczne na naszych profilach”

– radzi Marta Witkowska z Akademii NASK.

„Przede wszystkim jednak nie zgadzajmy się na publikowanie i sami nie publikujmy zdjęć, które mogą być przykre, przedstawiają nas i innych w niekorzystnym świetle lub po prostu nam się nie podobają. W przypadku, gdy takie zdjęcie opublikował ktoś z naszych znajomych – nie wahajmy się prosić o usunięcie takiego materiału”

– dodaje ekspertka NASK.

Zawsze i wszędzie, także w internecie, warto pamiętać o rozwadze.

WAŻNE!

Nigdy nie publikujemy w internecie zdjęć dokumentów, np. dowodu osobistego czy karty debetowej. Nie pozwalamy też ich fotografować innym!

Dumny rodzic. Mądry rodzic

Aż 40% rodziców dzieli się w internecie zdjęciami i filmami, na których są ich dzieci. Rocznie, statystyczny rodzic, wrzuca do sieci średnio 72 zdjęcia i 24 filmy ze swoimi pociechami. Większość myśli, że widzą je tylko nasi znajomi. A jak jest naprawdę?

W internecie są różni ludzie, którzy w łatwy sposób mogą dotrzeć do naszych prywatnych materiałów. Nie znamy ich, a zatem nie wiemy, co zrobią z tymi treściami. Zdjęcie z plaży, czy śmieszny filmik, na którym nasze dziecko się wygłupia wydają się z pozoru niewinne. Nie wiemy jednak, jak odbiorą je inni, gdzie udostępnią, jakim opatrzą komentarzem i jak w rezultacie zaważy to na przyszłości naszego dziecka.

Czy to oznacza, że w ogóle nie powinniśmy dzielić się zdjęciami, filmami i komentarzami na temat swoich dzieci? Oczywiście, że nie, ale róbmy to z głową. Zanim opublikujemy coś w internecie, dajmy sobie chwilę i pomyślmy o potencjalnych konsekwencjach.

Cyfrowi rodzice

Sharenting to tylko jedno z internetowych zagrożeń, które nasilają się w wakacje. Dlatego dla rodziców, ale także wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwa w sieci, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało akcję „Akademia Cyfrowego Rodzica”.

To cykl webinarów i filmów poświęconych popularnym zjawiskom, z którymi możemy się zetknąć korzystając z internetu. Spotkania odbywać się będą na kanałach Facebook i Youtube „Nauka. To Lubię”, prowadzonych przez popularnego dziennikarza i ambasadora naszej kampanii „Nie zagub dziecka w sieci” Tomasza Rożka.

„W tym roku wakacje będą wyglądały nieco inaczej niż zwykle, a to może oznaczać, że więcej czasu spędzimy w internecie. Dotyczy to także naszych dzieci, których życie i relacje w sporej części przeniosły się do sieci. Dbamy o to, aby rodzice mieli jak najwięcej informacji o możliwych internetowych zagrożeniach, aby mogli w porę zareagować. Stąd nowa, wakacyjna odsłona naszej kampanii +Nie zagub dziecka w sieci+”

– mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już we wtorek, 30 czerwca punktualnie o godz. 20.

Tomasz Rożek porozmawia o sharentingu z psycholog Martą Witkowską z Akademii NASK oraz z dr Martą Majorczyk, pedagogiem, doradcą rodzinnym i nauczycielką akademicką. Już dziś można dołączyć do wydarzenia!

Warto skorzystać także z przygotowanego w ramach kampanii poradnika „Sharenting i wizerunek dziecka w sieci”. Powinien przeczytać go każdy rodzic. Więcej informacji znaleźć można na tej stronie.



#reallife

Ważne jest nie tylko to, co publikujemy w sieci, ale i to jak patrzymy na to, co opublikowali inni.

„Nie oceniajmy siebie na podstawie tego, co inni publikują na swoich profilach. Pamiętajmy, że nie wszystko co widzimy w internecie jest tak piękne i doskonałe, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka”

– przypomina Marta Witkowska z Akademii NASK.

„Miejmy do tego dystans. Z dużym prawdopodobieństwem ktoś, kto opublikował takie zdjęcia, starannie je wybrał spośród najlepszych ujęć. I co najważniejsze – nie ulegajmy presji! Nie musimy mieć idealnego wizerunku. Piękny profil z nieskazitelnymi zdjęciami nie świadczy o tym, że czyjeś wakacje były bardziej udane od naszych”

– dodaje ekspertka NASK.

Przede wszystkim jednak zanim cokolwiek opublikujemy, zastanówmy się czy na pewno musimy to robić i po co?

Może czasem warto postawić po prostu na relaks?

Udanych wakacji!