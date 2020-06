Andrzej Duda: Dzięki spotkaniom z ludźmi nie utknąłem pod żyrandolem

Prezydent mówił w „Gościu Wiadomości” w TVP Info o swoim ostatnim dniu kampanii wyborczej, gdzie od rana spotyka się z obywateli.

„To jest taki dzień jak moje pięć lat prezydentury: mnóstwo spotkań z rodakami, w różnych miejscach, różna pogoda – raz deszcz, raz piękne słońce – jak to w życiu”

– powiedział.

„Rzeczywiście bardzo sobie cenię te spotkania z mieszkańcami różnych polskich miast, bardzo to jest dla mnie ważne, zawsze to było dla mnie ważne. Zrozumiałem wartość tego w czasie poprzedniej kampanii prezydenckiej i powiem tak, że dzięki tym spotkaniom właśnie ja nie utknąłem pod żyrandolem, tak jak często się mówi o prezydentach, bo ja byłem tak często z ludźmi, ja miałem praktycznie w każdym tygodniu jedno takie spotkanie, gdyby policzyć średnio, w związku z powyższym – ja byłem cały czas między ludźmi”

– zaznaczył.

Fot. PAP/Łukasz Gągulski

Podkreślił, że podczas spotkań z mieszkańcami nie był odgrodzony, ale zawsze była tam bezpośrednia interakcja, kontakt.

„Widziałem jak też zmieniały się problemy, o czym do mnie mówili ludzie na tych spotkaniach – to było bardzo ważne dla mnie, bo w ten sposób mogłem nadążać za potrzebami”

– powiedział prezydent.

Dodał, że tak było m.in. w przypadku trzynastej emerytury, gdzie podczas spotkań starsi ludzie prosili o takie świadczenie, bo były już programy dla rodzin.

„Rozmawiałem z premierem Beatą Szydło, później z premierem Mateuszem Morawieckim i mówiłem: +słuchajcie, my musimy z tym coś zrobić, musi być przede wszystkim godziwa waloryzacja, żeby ci ludzie widzieli, że nie dostają trzech złotych, tylko, że to są przyzwoite pieniądze, a poza tym, to musi być coś ekstra+”