Alert pogodowy – idą burze z gradem

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: opolskiego, dolnośląskiego – od godziny 11 oraz od godziny 14 dla lubuskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego, a także centralnej i zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i powiatów człuchowskiego i chojnickiego na Pomorzu. Tam prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 15-20 do 30 milimetrów, lokalnie do 40 oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

IMGW zastrzega, że z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenia mogą być aktualizowane. Zaleca ostrożność, potrzebę śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.