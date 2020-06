Jutro czerwcowy finał SKS

Obaj finaliści to top Sobotniego Konkursu Sportowego, bo w klasyfikacji generalnej ustępują tylko Markowi Stachowiakowi z Gorzowa. Jako pierwszy awans do finału uzyskał Grzegorz Zapytowski. Będzie to 20 finał gorzowianina, który triumfował 8 razy. Jego rywal Jacek Stankiewicz pojawi się w finale po raz 18 (7 wygranych). Szanse obu startujących 50/50. Kto tym razem wykaże się lepszą wiedzą i odpornością na konkursowy stres? Przekonamy się o tym jutro po godzinie 8.30. Słuchajcie nas na 103 i 106 FM.