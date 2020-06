Zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej z powiatu wschowskiego

Właściciel spółki Zbigtar jest głównym podejrzanym dotyczącym działań grupy, którą tworzyli członkowie jego bliskiej rodziny i pracownicy spółki. Zbigniew T., jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą. W tej sprawie Marek Turowski.

Wobec wszystkich podejrzanych osób zastosowano tymczasowy areszt, który został przedłużony do września tego roku. Głównemu podejrzanemu grozi od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności, a pozostałym członkom do 8 lat więzienia.