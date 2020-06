Zielona Góra nagradza młodych artystów

Skrzypek Mateusz Makuch otrzymał stypendium już po raz 13. Obecnie jest na studiach doktoranckich w Poznaniu:

Aleksandra Mandryk otrzymała stypendium po raz trzeci. Stypendium otrzymała za osiągnięcia muzyczne:

Prezydent Janusz Kubicki podkreślił, że przez pandemię kultura ucierpiała najbardziej:

Stypendia wynoszą po 3000 zł na osobę.

Laureaci stypendiów twórczych i artystycznych – 2020 rok

W dziedzinie muzyki:

Hanna Rogoża – lat 16 ( Lubuskie Towarzystwo Gitarowe) – uczennica IV klasy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Poznaniu. Wg opinii Profesor AM Kariny Gidaszewskiej, Hania jest jedną z najwybitniejszych skrzypaczek młodego pokolenia. Jej grę cechuje niezwykła muzykalność, dbałość o dźwięk i świetna technika. Posiada w swoim repertuarze wiele dzieł poważnej literatury skrzypcowej. Od najmłodszych lat brała udział w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach skrzypcowych, zdobywając zawsze czołowe nagrody. Koncertowała zarówno w kraju jak i za granicą. Oprócz gry solistycznej znakomicie sprawdza się jako kameralistka W roku 2019 zdobyła 1 nagrodę w IV Madryt International Music Competition w Hiszpanii oraz w IV Concorso Musicale Internazionale w Rzymie. Systematycznie doskonali swoje umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów. Stypendystka Miasta Zielona Góra w roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Kamil Janas – lat 23 – student Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Klarnecista, solista i kameralista. W opinii profesora AM Arkadiusza Adamskiego Kamil to niezwykle utalentowany klarnecista młodego pokolenia, obdarzonym wybitnymi zdolnościami, pozwalającymi mu realizować w sposób nienaganny wszystkie zadania artystyczne stawiane przed nim w akademii muzycznej. Swoją grą potwierdza znakomite umiejętności wykonawcze, prezentując się jako dojrzały i w pełni ukształtowany artysta, czego efektem są bardzo dobre oceny uzyskiwane podczas egzaminów, jak również nagrody i wyróżnienia zdobyte na szeregu konkursach muzycznych. Stypendysta Miasta Zielona Góra w roku 2017 i 2019.

Jakub Mroczek – lat 16 (Centrum Edukacji Wojciech Grabowski). Uczeń Szkoły Muzycznej Yamahaw Zielonej Górze od 5.roku życia. Jest absolwentem klasy keyboardu i fortepianu. Obecnie kształci sięw klasie gitary elektrycznej. Wg opinii dyrektora szkoły jest bardzo kreatywny, twórczy oraz aktywny artystycznie. Jakub komponuje, aranżuje, tworzy własne muzyczne ścieżki. Jego kompozycje zdobywały uznanie w wielu konkursach. Od dwóch lat gra w zespole ,,Meteroids. Wraz z zespołem odniósł również wiele sukcesów: koncerty, profesjonalne nagrania studyjne oraz audycje w rozgłośniach radiowych. Stypendysta Miasta Zielona Góra w roku 2019.

Mikołaj Woźniak – lat 16 (Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie) – uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie w klasie fortepianu. W opinii nauczyciela przedmiotu głównego jest bardzo uzdolnionym młodym pianistą, jednym z najlepszych i najbardziej obiecujących w swojej szkole. Oprócz działalności solowej, Mikołaj angażuje się również z dużym sukcesem w muzykę kameralną. Mikołaj jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Koncertował w wielu miastach Polski i poza granicami kraju, między innymi w: Stanach Zjednoczonych, Czechach Niemczech, Egipcie i Białorusi. Ostatnio zakwalifikował się do prestiżowego programu wspierającego młodych, utalentowanych instrumentalistów z całego świata ,,Morningside Music Bridge”. Laureat stypendium Miasta Zielona Góra w roku 2015 i 2017.

Amelia Maszońska – lat 26. W roku 2017 z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec oraz rozpoczęła studia solistyczne w Hochschule der Kϋnste w Bernie oraz studia kameralne. Laureatka czołowych nagród prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów i konkursów skrzypcowych. Koncertuje jako solistkai kameralistka w kraju i za granicą współpracując z renomowanymi artystami, zespołami i filharmoniami (Filharmonia Zielonogórska, Pomorska, Poznańska, Sudecka, Wrocławska, Śląska, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Śląska Orkiestra Kameralna, Gyor Symphony Orchestra na Węgrzech, Brno Philharmony Orchestra i inne). Umiejętności swoje doskonalił na międzynarodowych kursach muzycznych, prowadzonych przez największe autorytety w dziedzinie gry na skrzypcach. Od października 2019 roku została asystentką w Hochszchule der Knute w klasie prof. Moniki Urbaniak-Lisik. Stypendystka Miasta Zielona Góra w roku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Mateusz Makuch – lat 25. Artysta, skrzypek. Mateusz należy do najbardziej utalentowanych skrzypków młodego pokolenia, dysponującym doskonałym warsztatem technicznym, obdarzonym wspaniałą muzykalnością i wrażliwością. O jego dużym potencjale artystycznym świadczy jego działalność artystyczna, liczne koncerty oraz osiągnięcia na wielu międzynarodowych oraz krajowych konkursach skrzypcowych. Jest laureatem najbardziej prestiżowych dla młodych skrzypków konkursów w kraju i za granicą. Zwycięzca Concero Comprtition Morningside Bridże w Kandzie oraz International Violin Competition w USA. Zaproszony do wykonania konceru w Carnige Hall w Nowym Yorku, na International Music Festiwal w Tel-Avivie ( Izrael) oraz w Londynie Obecnie współpracuje Orkiestrą Karajan – Akademie der Berliner Philharmoniker i realizuje studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Stypendysta Miasta Zielona Góra w roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Aleksandra Mandryk – lat 14 ( Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze). Uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia klasy skrzypiec. Wg opinii jej nauczyciela jest uczennicą wybitnie uzdolnioną. Pomimo młodego wieku wielokrotnie brała udział w konkursach skrzypcowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, uzyskując we wszystkich konkursach tytuł laureata. W uznaniu osiągnięć artystycznych została zaproszona przez dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej do zagrania koncertu z orkiestrą FZ w ramach Festiwalu Smyczkowego ,,Mistrzowie polskiej wiolinistyki” Jest także członkiem ,,Lusławickiej Orkiestry Talentów”, która działa pod patronatem Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego przy Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Zaproszenie do LOT jest nagrodą za wybitne osiągnięcia, a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod kierunkiem znakomitych muzyków – artystów i pedagogów. W bieżącym roku szkolnym Ola może poszczycić się kolejnymi laurami na prestiżowych konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Stypendystka Miasta Zielona Góra w roku 2018 i 2019.

Adam Skalski – lat 12 (Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji ,,Dom Harcerza”). Adam uczy się śpiewu w Studiu Piosenki ,,Rezonans” przy MCKiE ,,Dom Harcerza” od ponad trzech lat. Jest również uczniem VI klasy Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie skrzypiec. Jego wielką pasją jest śpiew, i w tej dziedzinie odnosi liczne sukcesy. W roku szkolnym 2019/2020 zdobył dwa najwyższe odznaczenia : Grand Prix dwóch festiwali: Międzynarodowego w Kielcach oraz Ogólnopolskiego Przeglądu w Chojnie. Poza tym jest laureatem I i II miejsc wielu ogólnopolskich konkursów i festiwali piosenki. Chętnie występuje przed zielonogórską publicznością, uświetniając różne uroczystości, m.in. podczas cyklicznych Niedzielnych Koncertów Rodzinnych pt. ,,Akademia Pana Kleksa” Filharmonii Zielonogórskiej. Uczestniczył również w audycji na żywo w Radiu Zachód w Rozśpiewanej Strefie Młodych. Stypendysta Miasta Zielona Góra w roku 2019.

Jakub Przybycień – lat 25 ( Lubuskie Towarzystwo Muzyczne). Jakub w czerwcu 2018 roku zakończył studia pierwszego stopnia z wyróżnieniem w klasie dyrygentury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W roku 2019 ukończył z wyróżnieniem studia Master of Arts In Music Performance w Hochschule der Kunste Bern w Szwajcarii. Obecnie został zaproszony do udziału w egzaminach wstępnych w Szwajcarii do Zürcher Hochschule der Künste w klasie dyrygentury symfonicznej i operowej, jak również do Scholi Cantorum Basiliensis w klasie skrzypiec barokowych . Podczas obu egzaminów zakwalifikował się do finału. Jakub pomimo młodego wieku posiada duże doświadczenie jako kameralista oraz jako muzyk estradowy. Występował z różnymi renomowanymi zespołami w wielu krajach Europy i świata Obecnie jest primariusem świetnie zapowiadającego się kwartetu smyczkowego Gardan Quartet, który odniósł w Szwajcarii liczne sukcesy. Interesuje się zarówno muzyką współczesną jak i praktykami wykonawczymi epoki romantyzmu. Stypendysta Miasta Zielona Góra w roku 2018 i 2019.

Kacper Łyczkowski – lat 14 (Lubuskie Towarzystwo Gitarowe). Uczeń VI klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze w klasie fortepianu. W każdym roku swojej muzycznej edukacji Kacper odnosi sukcesy będące następstwem ogromnego zamiłowania do muzyki i wytężonej pracy. Chętnie uczestniczy w koncertach i konkursach, reprezentując wysoki poziom umiejętności potwierdzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, m.in. we wrześniu 2019 r. Kacper otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Wiedniu. W każdym roku szkolnym Kacper bierze udział w Koncercie Najlepszych Pianistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze i Regionu Lubuskiego oraz koncertach z cyklu ,,Młody Muzyk” w auli Szkół dr Rahna. Pogłębia swoje umiejętności podczas licznych kursów muzycznych prowadzonych przez wybitnych pedagogów z Polski i ze świata.

W dziedzinie literatury:

Paulina Korzeniewska – Nowakowska – lat 31. Utalentowana poetka, tłumaczka, filolog angielski. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Paulina Korzeniowska opublikowała dwie książki poetyckie. Jej debiutancki tom ,,Usta Vivien Leigh” był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, a ten ostatni „ Pogodna Biel dobrego samopoczucia”, wydany nakładem Domu Literatury w Łodzi, został nagrodzony w roku 2016 Lubuskim Wawrzynem Literackim. Współpracuje z WiMBP w Zielonej Górze, prowadząc spotkania z goszczącymi w niej pisarzami. Publikuje swoją twórczość na łamach niezależnych wydawnictw. Pracuje w Instytucie Neofilologii UZ. Stypendystka Miasta Zielona Góra w roku 2018.

W dziedzinie sztuk plastycznych:.

Liwia Litecka – lat 26 Ukończyła w 2012r. Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Zielonej Górze. W 2019r. uzyskała tytuł magistra sztuki z malarstwa na Wydziale Artystycznym UZ, Uczestniczka zagranicznych i ogólnopolskich plenerów oraz festiwali z zakresu sztuk wizualnych. Jej twórczość obejmuje przede wszystkim malarstwo olejne na płótnie i na desce, fotografię oraz grafikę warsztatową. Najczęściej pojawiającymi się motywami w jej pracach są realistyczne przedstawienia postaci ludzkich oraz autoportrety. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na kierunku sztuki wizualnew zielonogórskim Instytucie Sztuk Wizualnych UZ i udziela się w organizacjach studenckich. Stypendystka Miasta Zielona Góra w roku 2018 i 2019.

Kacper Będkowski – lat 28 ( Biuro Wystaw Artystycznych). Absolwent Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, wyróżniający się już w okresie studiów. Po zakończeniu studiów na UZ Kacper Będkowski kontynuuje działania twórcze. Bierze udział w prezentacji lokalnego środowiska artystycznego ,,Salon Jesienny” , a jego dyplom, który obronił w roku 2018 z wyróżnieniem, znalazł się na wystawie najlepszych dyplomów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ ,,Shoty 4”. W roku 2019 prace artysty zostały zakwalifikowane do prestiżowej wystawy Biennale Grafiki Studenckiej w poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał. Kacper Będkowski został także uczestnikiem jednej z najważniejszych wystaw konkursowych młodej sztuki polskiej, 13. Konkursu Gepperta, organizowanego przez ASP i BWA Awangarda we Wrocławiu. Obecnie Jest pracownikiem BWA w Zielonej Górze, gdzie aktywnie angażuje

się w działalność instytucji.

W dziedzinie tańca:

Kamila Szałęga – 21 lat. Członkini Stowarzyszenia Tanecznego ,,Magic” w Zielonej Górze. Partnerka taneczna Sebastiana Wojtani. Uczestniczka wielu prestiżowych turniejów tanecznych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Jest półfinalistką i finalistą takich turniejów tańca jak: Grand Prix Polski, Mistrzostwa Polski czy Akademickie Mistrzostwa Polski i Akademickie Mistrzostwa Europy. Pomimo napiętego grafiku zajęć, znajduje czas, by pracując z dziećmi zaszczepiać w nich miłość do tańca. Wielokrotnie występowała ze swoim partnerem, prezentując swoje umiejętności na pokazach w kraju i za granicą. .

Sebastian Wojtania – 23 lata. Członek Stowarzyszenia Tanecznego ‘’Magic” w Zielonej Górze. Partner taneczny Karoliny Szałęgi. Na przestrzeni wielu lat brał udział w wielu turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wielokrotnie stawał na najwyższych stopniach podium. Finalista i półfinalista takich turniejów tańca jak: Grand Prix Polski, Mistrzostwa Polski czy Akademickie Mistrzostwa Polski i Akademickie Mistrzostwa Europy. Obecnie posiada najwyższą, międzynarodową klasę taneczną ,,S”. Dawał pokazy na różnych wydarzeniach w Zielonej Górze. Od trzech lat jest również trenerem tańca. Miał również okazję sędziować turnieje tańca. Stypendysta Miasta Zielona Góra w roku 2019.