Na wakacje zostań w regionie!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, wiele osób decyduje się, że na czas letniego urlopu pozostanie w swoich domach. Naprzeciw takim osobom wychodzą różne lubuskie ośrodki, które zachęcają do wypoczynku w regionie. Kinga Kowalewska-Koziarska z lokalnej winnicy mówi, że są one jednym z miejsc, które warto zwiedzić podczas wolnych dni. Jak dodaje, na ten moment cieszą się one zainteresowaniem także turystów spoza województwa lubuskiego:

Alina Jungowska, dyrektor zespołu parków krajobrazowych w województwie lubuskim, mówi, że nasza przyroda ma wiele do zaoferowania turystom:

Województwo lubuskie to nie tylko parki i winnice, ale również liczne zabytki. Jednym z nich jest pałac w Brzeźnicy, Szymon Siuda z pałacu, mówi, że tegoroczne wakacje pozwolą docenić walory architektoniczne regionu:

Przypomnijmy, że urlop w regionie to także wspieranie lokalnej gospodarki.