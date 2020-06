Ok. 160 mln zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych

Około 160 milionów złotych ma trafić do lubuskich samorządów w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Pieniądze będą przekazywane na wniosek składany do wojewody i przelewane na konta jednostek samorządu terytorialnego. Będzie je można przeznaczyć, np. na drogi, chodniki, żłobki, kanalizacje itp.



Samorządy gminne mogą dostać od 500 tys. zł do 93,5 mln zł, samorządy powiatowe od 500 tys. zł do 20 mln zł.