Trump i Duda: Relacje Polska-USA nigdy nie były lepsze

„To zaszczyt, że prezydent Duda jest z nami, mój przyjaciel. Odbyliśmy szereg dyskusji i naprawdę współpracujemy z Polską bardzo dobrze, nigdy nie mieliśmy lepszych relacji, nie byliśmy bliżej Polski, niż teraz”

– powiedział Trump w Gabinecie Owalnym.

Jak ocenił, środowe spotkanie z prezydentem Polski – poświęcone rozwojowi gospodarczemu i kwestiom wojskowym – będzie bardzo ważne.

Prezydent Duda przyznał, że to dla niego zaszczyt, że może być w Białym Domu.

„Jestem pierwszym prezydentem, który gości tutaj po tym, jak zostały otwarte granice po lockdownie, dlatego bardzo dziękuję za to zaproszenie”

– mówił.

Duda ocenił, że polsko-amerykańskie relacje są bardzo dobre. Wyraził też nadzieję, że po tym spotkaniu będą one jeszcze lepsze.

20:30 W Białym Domu trwa spotkanie Duda-Trump

Prezydent Andrzej Duda w środę po godz. 14 lokalnego czasu przybył do Białego Domu w Waszyngtonie. Polskiego prezydenta powitał na progu Białego Domu przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump . Prezydenci odbędą rozmowę w „cztery oczy” w Gabinecie Owalnym, następnie rozmawiać będą obie delegacje.

W polskiej delegacji znajdują się: szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch oraz kpt. Jacek Siewiera.

Po powitaniu polskiego prezydenta przez Donalda Trumpa, w Gabinecie Owalnym rozpoczną się rozmowy obu przywódców; później zaplanowano rozmowy delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.

W Ogrodzie Różanym Białego Domu na godz. 15.30 lokalnego czasu przewidziane jest spotkanie Trumpa i Dudy z dziennikarzami. O godz. 16 lokalnego czasu prezydent Trump pożegna Andrzeja Dudę.

⬆ Fot. PAP/Leszek Szymański

Prezydent Duda przyleciał do stolicy Stanów Zjednoczonych we wtorek późnym wieczorem miejscowego czasu. Na briefingu prasowym na lotnisku w Balicach przed wylotem do USA podkreślił, że spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oficjalnie po raz piąty.

Andrzej Duda zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, współpracy gospodarczej, współpracy w ramach Trójmorza, bezpieczeństwa telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa. Jak zaznaczył, nadchodząca wizyta potwierdza bardzo dobre relacje i silne więzi sojusznicze między Polską i USA.

Andrzej Duda zaapelował do polityków o „kompromisowe” podejście do relacji obu krajów i jego spotkania z prezydentem Trumpem.

⬆ Fot. PAP/Leszek Szymański

Wymiana handlowa Polski z USA

Stany Zjednoczone są ósmym rynkiem zbytu dla polskich wyrobów przemysłowych; w ciągu 10 lat nastąpił awans z pozycji 17.

• Eksport towarów z Polski na rynek amerykański osiągnął w 2018 r. najwyższą stopę wzrostu (12%, corocznie w latach 2010-2018) wśród innych partnerów handlowych, prawie dwukrotnie przekraczając wzrost eksportu ogółem – średnia stopa wzrostu eksportu polskiego ogółem wyniosła 6,5%. W tym samym czasie import towarów ze Stanów Zjednoczonych wzrastał średniorocznie o 7%.

• Bilans obrotów towarowych jest nieznacznie ujemny i w 2018 r. wyniósł – 332 mln USD. Polski eksport usług do Stanów Zjednoczonych w 2018 r. osiągnął wartość 4,5 mld USD, co odpowiadało 6% wartości polskiego eksportu usług ogółem.

• Eksport usług do Stanów Zjednoczonych wzrastał średniorocznie w latach 2010-2018 o 14%, podczas gdy eksport usług ogółem wzrastał o 8%.

• W ostatnich latach nastąpiło wyraźne przyspieszenie tego wzrostu – od 2016 r. średniorocznie eksport zwiększał się o ponad 25%.