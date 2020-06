Czy Iversen zdąży do Rybnika ? Ma zielone światło od sztabu medycznego!

Kiedy na tor wróci Niels Krystian Iversen? To pytanie stawiają sobie kibice. Czas jest tu istotny ponieważ brak doświadczonego zawodnika w składzie Stali Gorzów mocno odbija się na sile zespołu. Konrad Wieczorek fizjoterapeuta, który pracuje z Duńczykiem nad powrotem do zdrowia i a na tor jest optymistą, choć dodaje szybko, że uraz należy do bolesnych i wszystko zależy od decyzji samego zawodnika.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy Niels Krystian Iversen pali się do jazdy i zrobi wszystko by zaprezentować się w meczu z Rybnikiem. Pojedynek Moje Bermudy Stal Gorzów – PGG ROW Rybnik w niedzielę o godzinie 16.30 Relacja na naszej antenie.