Zatrzymani za posiadanie dużej ilości dopalaczy

„Mężczyźni zostali doprowadzeni do strzeleckiej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz posiadania narkotyków. Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności”

– powiedział Bartos.

Do zatrzymania podejrzanych doszło w ub. tygodniu w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Kryminalni zabezpieczyli nielegalne substancje w jednym z mieszkań.

Bartos przypomniał, że dopalacze to wyjątkowo niebezpieczne substancje nie tylko dla zdrowia, ale nawet życia, a do tego walka z procederem związanym z handlem tymi środkami jest skomplikowana i trudna, gdyż odbywa się on często pod pozorem sprzedaży odżywek i różnego rodzaju suplementów diety.

„Warto wspomnieć, że dopalacze są uważane przez lekarzy za substancje dużo bardziej niebezpieczne niż narkotyki z uwagi na stale modyfikowany skład. Zawierają często kilkadziesiąt substancji, w tym m.in. trutkę na szczury czy środki wykorzystywane do czyszczenia toalet. Handel tymi środkami nasila się podczas wakacji, a dilerzy oferują je głównie młodym ludziom”

– zaznaczył policjant.