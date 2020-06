Cecil Williams to nowy koszykarz Stelmetu ENEI BC Zielona Góra. To 25-letni Amerykanin, który gra na pozycji niskiego skrzydłowego. Ostatnio grał w lidze portugalskiej, a dziś zachwalali go na konferencji prasowej jeden z trenerów - Mariusz Niedbalski i właściciel klubu Janusz Jasiński.