Kolejny senior oszukany. Stracił 38 tys. złotych [WIDEO]

SENIORZE! NIE ODDAWAJ PIENIĘDZY OSZUSTOM!#POLICJAZIELONAGORA W naszym mieście kolejny raz pojawili się oszuści wyłudzający pieniądze przez telefon. Niestety jeden z zielonogórzan w poniedziałek przelał oszustom 38.000 zł na „konto prokuratora”. Przypominamy: opowieści o „tajnych akcjach policji” to perfidne oszustwo. NIGDY NIE PRZEKAZUJCIE PAŃSTWO PIENIĘDZY OBCYM OSOBOM. Po raz kolejny ostrzegamy osoby starsze przed oszustami, którzy usiłują wyłudzać pieniądze dzwoniąc przez telefon i podając się za policjanta prowadzącego „tajną akcję przeciwko oszustom” lub za członka rodziny w kłopotach, który potrzebuje pomocy (np. pieniądze mogą uchronić go przed „aresztowaniem” za spowodowanie wypadku). Dzwoniący oszust poleca oddać pieniądze „policjantowi”, który się po nie zgłosi lub wpłacić pieniądze na „bezpieczne konto prokuratora”. Perfidni przestępcy wybierają na swoje ofiary osoby starsze, które tracą w ten sposób oszczędności całego życia. Pierwsze połączenie jest zawsze prze telefon stacjonarny. W poniedziałek w taki właśnie sposób został oszukany 88-letni zielonogórzanin, do którego zadzwonił oszust podający się za „policjanta CBŚ”. Oczywiście podał swój „numer legitymacji” i kazał „wybrać na klawiaturze numer 997” żeby potwierdzić, że policjanci prowadzą „tajną akcję”. Starszy pan nie rozłączając się wybrał numer 997, wtedy słuchawkę przejął inny oszust, który przedstawił się jako „dyżurny policji” i oczywiście potwierdził tożsamość „policjanta”. Oszust kazał podać sobie numer telefonu komórkowego, zadzwonił na telefon komórkowy, wypytał o posiadane oszczędności i konto w banku. Potem kazał starszemu panu pojechać do banku i wpłacić pieniądze na „konto prokuratora”. Przez cały czas oszust rozmawiał z pokrzywdzonym, żeby nie dać mu szansy na spokojne zastanowienie się nad tym co się dzieje. To znana metoda oszustów – cały czas utrzymują oszukiwaną osobę w pobudzeniu emocjonalnym co uniemożliwia racjonalne myślenie. Po wpłaceniu pieniędzy oszuści co pewien czas nadal dzwonili do starszego pana „informując o rozwijającej się akcji”. kazali mu czekać do następnego dnia, bo wtedy ktoś „z policji przyjedzie z dokumentami do podpisu”. Oczywiście wczoraj nikt się nie pojawił. Po południu pokrzywdzony zorientował się, że został oszukany i okradziony ze swoich oszczędności – zgłosił się do KMP w Zielonej Górze i zawiadomił o przestępstwie.W tym roku mieliśmy w zielonogórskim powiecie już 6 skutecznych oszustw „na policjanta”. Pokrzywdzeni stracili w sumie 176 tys. złotych. Kilkadziesiąt osób nie pozwoliło się oszukać i powiadomiło też policję o podejrzanych telefonach.W lutym br. zielonogórscy policjanci udaremnili oszustom kradzież 100.000 zł starszej kobiecie. Jeden z oszustów został zatrzymany i aresztowany. UWAGA! Policjanci nie odbierają NIGDY ŻADNYCH PIENIĘDZY od nikogo Policjanci nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach. Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią zdobycia pieniędzy nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują na uczuciach starszych wrażliwych osób. Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać pieniędzy na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast poinformować Policję. Prosimy – jeśli mają Państwo w rodzinie starsze i samotnie mieszkające osoby – rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu – ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i NIGDY nie powinny dawać pieniędzy osobom nieznanym. Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego? Pamiętaj: • Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.• Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.• Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.• Nie działaj w pośpiechu i ewentualnie odłóż termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni). • Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą utratą pieniędzy. Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe. • Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom Policję - nr tel. 112, 47 7952411. Więcej informacji na stronie: http://www.oszustwanawnuczka.pl/