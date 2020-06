Władysław Dajczak powiedział w Radiu Zachód, że pieniądze szybko trafiają na konta przedsiębiorców. Wojewoda podziękował też instytucjom, które odpowiadają za sprawy administracyjne.

Wojewoda dodał, że w kilka lat temu podczas poprzedniego kryzysu gospodarczego, pomoc nie była tak skuteczna.

W regionie do przedsiębiorców trafiło do tej pory ponad 1,5 miliarda złotych. Pozwoliło to zachować kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.