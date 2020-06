– Oczywiście odczuwamy skutki pandemii, ale w naszym przypadku mówimy o tylko spowolnieniu – tłumaczy Wojciech Wąchała, wójt gminy Bobrowice.

Co ciekawe, wyremontować trzeba będzie również remizę w Strużce, by nowy samochód bojowy zmieścił się w obiekcie. To koszt 250 tysięcy złotych.

Kolejna inwestycja to modernizacja oczyszczalni ścieków Dychowie, co będzie kosztować 3,8 mln złotych.