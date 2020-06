Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana przez prezydenta. Co zawiera?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tzw. Tarczę antykryzysową 4.0 - poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Chodzi o ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­-19.



Część zmian dotyczy także samorządów.



Zmienione są również niektóre zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - dotyczące przeprowadzania zdalnych egzaminów uczelnianych i zdalnych posiedzeń gremiów na uczelniach.