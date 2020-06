Arte dei Suonatori nagrywa w Letnicy

W tym roku impreza odbędzie się on-line, a występy muzyków będzie można oglądać w sieci.

– Pomyśleliśmy sobie, że nasz koncert nagramy w Letnicy, bo to miejsce, które bardzo dobrze znamy i uwielbiamy – mówi lider zespołu Aureliusz Goliński:

W trakcie festiwalu w Bieczu Arte dei Suonatori zaprezentuje utwory pasyjne skomponowane w XVIII wieku przez Antonio Caldarę do tekstów włoskiego poety Pietra Metastasio. W nagraniach uczestniczy kontratenor z Włoch – Filippo Mineccia, a reżyserem dźwięku jest Łukasz Kurzawski, który podkreśla, że zbór w Letnicy to idealne miejsce do rejestracji takiego materiału:

Izabela Mazurkiewicz, zastępczyni wójta gminy Świdnica, przypomina, że orkiestra Arte dei Suonatori kilkukrotnie koncertowała już w zborze w Letnicy.

– Inni muzycy też bardzo lubią to miejsce – dodaje:

Dodajmy, że tegoroczna edycja festiwalu w Bieczu rozpocznie się w sieci 24 lipca i potrwa trzy dni. A szersza relacja z sesji nagraniowej Arte dei Suonatori w zborze w Letnicy w zakładce Popołudniówki Radia Zachód.