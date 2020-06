Nowe wozy dla OSP. W Żarkach czekali 43 lata

Gospodarzem uroczystości była wójt gminy Bledzew Małgorzata Musiałowska, która także służy w OSP.

Nowy wóz będzie służył m.in. w Żarkach Wielkich. Obecnie używany ma już 43 lata i brakuje do niego części zamiennych – mówi naczelnik jednostki Ryszard Główka.

W programie dostawy nowego sprzętu jest też Dąbrówka Wielkopolska. Wojciech Wittke zwraca uwagę, że to najdłużej działająca jednostka OSP w kraju.

Dodajmy, że promesy na zakup sprzętu wręczali w Templewie: europoseł Elżbieta Rafalska, wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz szef lubuskich strażaków Patryk Maruszak. Jednostki OSP, które uczestniczą w tej edycji dostaw nowych wozów ogłosiły już przetargi na ich dostawę.

W ciągu ostatnich pięciu lat do lubuskich jednostek OSP trafiło prawie 50 nowych wozów. Strażacy – ochotnicy biorą udział w co drugiej akcji ratowniczej w regionie. W przypadku co trzeciego zdarzenia są na miejscu jako pierwsi.