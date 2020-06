Areszt za rozbój na starszej kobiecie

Zielonogórscy policjanci ustalili tożsamość i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o napaść na straszą kobietę na ulicy i zerwanie jej z szyi złotego łańcuszka. Decyzją sądu został on aresztowany na trzy miesiące – poinformowała w poniedziałek Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zarzut usłyszał mieszkaniec Lublina, który w dniu napadu przyjechał z zagranicy do Zielonej Góry. 24-latek jest znany policji i był wcześniej notowany jako nieletni sprawca czynów karalnych, a jako dorosły karany za włamania i kradzieże.

Zielonogórscy śledczy przedstawili mu zarzut rozboju. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności – przekazała policjantka.

Do rozboju doszło 10 czerwca br. na ul. Kukułczej w Zielonej Górze. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonej 71-latki, gdy szła z mężem ulicą, nagle z tyłu podbiegł do nich nieznany mężczyzna, złapał ją za szyję, zerwał złoty łańcuszek, a następnie uciekł. Mąż kobiety próbował go gonić, ale bezskutecznie.

„Po tej informacji do działań przystąpili policjanci służby kryminalnej, którzy po kilku dniach ustalili tożsamość sprawcy napadu. Okazało się, że 24-latek jest mieszkańcem Lublina, dotychczas pracował za granicą, a w Zielonej Górze przebywał zaledwie od kilku dni. Został zatrzymany 16 czerwca br.”

– powiedziała Małgorzata Stanisławska.