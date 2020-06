Gaz coraz tańszy: ceny prawie o 1/5 niższe niż pięć lat temu

Odbiorcy indywidualni płacą w tej chwili za gaz prawie o 1/5 mniej za gaz niż to było pięć lat temu - powiedział we wtorek prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński. Przypomniał, że od 1 lipca ceny gazu dla takich odbiorców spadają o 10,6 proc.

Jak zaznaczył Kwieciński na antenie Polskiego Radia 24, mamy pierwszy raz tak dużą, bo dwucyfrową obniżkę cen gazu dla odbiorców indywidualnych.

„Od 1 lipca ceny gazu dla odbiorców indywidualnych spadają o 10,6 proc.” – przypomniał. Zaznaczył, że jeśli to porównamy do cen, jakie płaciliśmy jeszcze w grudniu zeszłego roku to jest to zwrot nawet o 13 proc. „A jeśli popatrzymy na ostatnie pięć lat, kiedy za gospodarkę odpowiada PiS, to te ceny spadły nawet o prawie 18 proc.”

– powiedział.

Kwieciński zwrócił uwagę, że w przypadku wielu gospodarstw domowych pozycja związana z gazem, który wykorzystujemy np. do ogrzewania domów, wody czy używamy w kuchenkach jest najwyższą w budżetach.

– wskazał. Dodał, że w tym czasie przeciętne gospodarstwo domowe, które ma domek jednorodzinny i wykorzystuje gaz do ogrzewania wody zyskuje 1744 zł.

Szef PGNiG przyznał, że jest to możliwie m.in dzięki temu, że ceny gazu na rynkach światowych również spadają. „Ale też dzięki temu, że dobrze zarządzamy spółką” – mówił.

Przypomniał, że na mocy aneksu zawartego do kontraktu jamalskiego, od 1 lipca br. Gazprom zwróci ok. 1,5 mld dol. nadpłaty za gaz od 1 listopada 2014 r. „Oczekuję, że nasza umowa zostanie zrealizowana” – powiedział Kwieciński.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Udział gazu z Rosji w całości importu PGNiG w 2019 r. spadł do 60,2 proc. z niemal 67 proc. w 2018 r. – informowała spółka po koniec stycznia br. W zeszłym roku udział LNG w imporcie gazu przez PGNiG wzrósł do 23,1 proc. z ok. 20 proc. w 2018 r.

Łącznie import gazu przez PGNiG w 2019 r. wyniósł 14,85 mld m sześc., o ok. 1,32 mld m sześc. więcej niż rok wcześniej.

Import z kierunku wschodniego wyniósł 8,95 mld m sześc., w porównaniu do 9,04 mld m sześc. w 2018 r. Oznacza to spadek z 66,8 proc. do 60,2 proc. w strukturze importu PGNiG.

Rosyjski gaz w Europie