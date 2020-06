Na ukończeniu rewitalizacja sławskiego parku

Pod koniec lipca, czyli miesiąc przed planowanym termin, zakończy się rewitalizacja sławskiego parku. To dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów, bo będzie to w pełni sezonu wypoczynkowego. Do tej pory wykonano bramę wjazdową, nowe alejki i oświetlenie oraz ławki, posadzono drzewa i krzewy oraz kwiaty.