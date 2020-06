Spadek liczby ubezpieczonych w Lubuskiem o ok. 1 proc.

Jak informuje rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego przed wybuchem pandemii SARS-CoV-2, liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze wynosiła prawie 333 tys. Pod koniec kwietnia spadła do 328., czyli o ok. 1,1 proc. To znacznie mniej niż się obawiano.