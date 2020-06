Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Pudełko Szczęścia".

Pudełka ze słodyczami i książkami trafiają do dzieci, które na co dzień mieszkają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w regionie.

Sylwia Grzyb z biura organizacji w Zielonej Górze, mówi, że akcja potrwa do końca czerwca:

Sylwia Grzyb dodaje, że udział w akcji jest inspiracją do realizacji kolejnych projektów skierowanych do najmłodszych:

Przypomnijmy, że akcja „Pudełko Szczęścia” powstała z okazji Dnia Dziecka i została przedłużona do końca czerwca.