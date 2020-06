Jeżeli warunki pogodowe pozwolą to dziś o 19:15 RM Solar Falubaz Zielona Góra ma zmierzyć się z Eltrox Włókniarzem Częstochowa. To pierwszy mecz na stadionie przy ul. Wrocławskiej w tym sezonie. Zdaniem zielonogórzan, jeżeli dojdzie do spotkania, to drużyna z Zielonej Góry nieznacznie wygra:

Transmisja na żywo meczu z komentarzem Jacka Białogłowego na 97.1 FM.