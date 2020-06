Uroczystości w Rokitnie. List od prezydenta Dudy

https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2020/06/homilia-2020-06-21_09-25-29_534873.mp3 Posłuchaj homilii bp. toruńskiego Wiesława Śmigla.

Bł. Stefan W. Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. W młodości zaangażował się w działalność harcerską. 14 marca 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej. Wzorowo wypełniał obowiązki duszpasterskie, między innymi jako kapelan harcerzy. Uwięziony w trakcie masowych aresztowań Polaków w październiku 1939 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Później przeniesiono go do obozu Sachsenhausen, a w końcu do Dachau, który stanowił główne skupisko dla uwięzionego przez Niemców duchowieństwa z całej Europy. Pomimo ekstremalnych warunków pełnił nadal posługę kapłańską. Organizował wspólne modlitwy, spowiadał, sprawował potajemnie msze i rozdzielał komunię. Gdy w obozie wybuchła epidemia tyfusu, zaangażował się w pomoc chorym więźniom. Podczas udzielania tej dobrowolnej pomocy chorym współwięźniom sam zaraził się tyfusem plamistym. Zmarł 23 lutego 1945 r. Władze obozowe, łamiąc obowiązującą praktykę, zgodziły się przed kremacją na wystawienie zwłok ks. S. W. Frelichowskiego na widok publiczny, w wyłożonej białym prześcieradłem i udekorowanej kwiatami trumnie. 7 czerwca 1999 r. został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II. Jest patronem polskich harcerzy.