„Bitwa o wozy” – profrekwencyjny pomysł MSWiA

Po jednej z gmin do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w wyborach 28 czerwca z każdego z województw otrzyma środki na sfinansowanie średniego wozu gaśniczego - poinformował w sobotę wiceminister SWiA Maciej Wąsik zapowiadając profrekwencyjną akcję "Bitwa o wozy".



Jak przypomniał wiceminister Wąsik, w Polsce jest 16 tys. ochotniczych straży pożarnych, z czego 4,5 tys. straży jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, czyli są one wyspecjalizowane i sprofesjonalizowane. "OSP to ewenement w skali światowej. Nigdzie w świecie nie ma takiego systemu ochrony bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i pomocy wzajemnej. To coś, co jest ważnym elementem naszego życia społecznego" - wskazał podczas konferencji przed siedzibą MSWiA.