Szkolenie dla wolontariuszy pracujących ze zwierzętami

Zajęcia prowadzone będą w ośrodku tresury psów i przeznaczone są m.in. dla osób pracujących wolontariacko np. w schroniskach dla zwierząt..

– Wyjaśnimy m.in. jak podchodzić do zwierząt, jak reagować na agresywne zachowania czy jak nie narazić się na pogryzienie – mówi koordynator szkolenia Mirosław Pietrucha:

Szkolenie w Dębince będzie pierwszym z cyklu szkoleń adresowanych do młodych wolontariuszy z naszego regionu. Jak zaznacza Mirosław Pietrucha, mają one zachęcić młodzież do mocniejszego zaangażowania się w pracę na rzecz innych, a nie tylko do podejmowania działań akcyjnych:

Dodajmy, że jutrzejsze szkolenie dla wolontariuszy w ośrodku tresury psów w Dębince koło Żar rozpocznie się o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na ten temat na stronie internetowej www.zlop.org.pl