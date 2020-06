– Bardzo chcielibyśmy, aby to była tendencja stała – mówi Beata Gołębiewska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.

Godne podkreślenia jest to, że do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu zgłoszono tylko jedną informację o planowanych zwolnieniach grupowych. Do tej pory nie zostały one przeprowadzone, co daje nadzieję na uratowanie miejsc pracy.