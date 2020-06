Festiwal gier planszowych tym razem online

Klub Fantastyki Ad Astra zaprasza już w niedzielę na Zielonogórski Wirtualny Festiwal Gier Planszowych. Impreza zostanie zrealizowana w internecie na platformie facebook. Start o 10.30. Zabawa potrwa do 16.00. Hasłem imprezy jest „Planszówki łączą NIEdzielą”.

Mimo, że gry planszowe kojarzą się ze spotkaniami „na żywo”, to sytuacja zmusiła organizatorów do zmiany koncepcji imprezy. Mamert Janion zapewnia, że fani planszówek będą mogli się spotkać wirtualnie grając w planszówki na stołach we własnych mieszkaniach i domach.

Impreza odbędzie się na facebookowym fanpage’u: https://www.facebook.com/ZFGier/. W ramach wydarzenia odbędzie się wiele konkursów. Na ich uczestników czekają nagrody i upominki.

W programie m.in.:

• Turniej wiedzy „Tajemnicze elementy gier” polegający na odgadywaniu gier, z których pochodzą elementy na publikowanych fotografiach

• Turniej „Kalambury planszówkowe” polegający na rozszyfrowywaniu serii kalamburów

• „Quiz nerda” polegający na odnalezieniu w pamięci lub internecie odpowiedzi na serię trudnych pytań zawartych w arkuszu konkursowym

• „Konkurs kreatywny”. W trakcie Festiwalu publikowane będą zadania-hasła, które zobrazować trzeba będzie za pomocą kompozycji z różnych przedmiotów znalezionych w domu

• Konkurs plastyczny dla dzieci do 10 lat, w trakcie którego oceniać będziemy nadesłane skany i zdjęcia prac plastycznych. W tym przypadku tematyka podana zostanie wcześniej, aby dzieci zdążyły przygotować prace

• Mini konkurs literacki „Kościane historie” oparty o grę „Story Cubes”. Zadania konkursu w postaci zestawów kości story cubes opublikowane zostaną już 18 czerwca, aby dać czas na przygotowanie tekstów.