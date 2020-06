Utrzymanie co najmniej metrowej odległości między ludźmi, noszenie masek i ochrona oczu to najlepsze metody ochrony przed COVID-19 - pokazała analiza opublikowana na łamach „The Lancet”. Zachowanie odległości metra od zakażonej osoby może zmniejszyć ryzyko infekcji z 13 do 3 proc.



