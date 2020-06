88-latka zasłabła w mieszkaniu. Policjanci weszli przez balkon na 6. piętro

Policjanci z gorzowskiej komendy pomogli 88-latce, która zasłabła w swoim mieszkaniu na szóstym piętrze. Dostali się do niego przez balkon. Starsza pani leżała na podłodze i nie mogła się podnieść - poinformował w czwartek Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Sygnał o wzywającej pomocy kobiecie policja otrzymała we wtorek od zaniepokojonych sąsiadów. Na miejscu okazało się, że drzwi od jej mieszkania na szóstym piętrze są zamknięte. Funkcjonariusze wezwali strażaków.

Policjanci zauważyli jednak, że są otwarte drzwi balkonowe i postanowili tą drogą dostać się do środka, by szybko dotrzeć do wzywającej pomocy kobiety.

Jeden z nich założył uprząż, a drugi trzymał przywiązaną do niej linę, by kolega mógł bezpiecznie przejść z jednego balkonu ma drugi. W mieszkaniu policjanci zastali 88-latkę. Uskarżała się na silny ból i nie mogła się podnieść. Na miejsce wezwano pogotowie, które zaopiekowało się seniorką.

„Sierż. szt. Piotr Tomaszewski oraz post. Jacek Pacała podjęli szybką i ważna decyzję. W przypływie emocji zachowali spokój, opanowanie i wykazali się ogromnym profesjonalizmem. Funkcjonariusze narażali własne życie, by pomóc mieszkance Gorzowa”

– zaznaczył Jaroszewicz.