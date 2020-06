Ofiara samopodpalenia pod Sejmem w śpiączce. Czy mężczyzna załamał się po decyzji sądu?

Mężczyzna, który podpalił się we wtorek w Warszawie pod Sejmem, przebywa w stanie śpiączki farmakologicznej – powiedział w środę nadkom. Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy policji. 48-latek trafił do szpitala przy ul. Szaserów.



Jak się okazuje, wpływ na decyzję mężczyzny o tragicznym posunięciu mógł mieć wyrok sądu, który odrzucił jego roszczenia do części ziemi. Jak ujawnia matka poszkodowanego, wraz z synem odwołali się do sądu od niekorzystnego dla siebie postanowienia samorządu, ale decyzja wymiaru sprawiedliwości nie była po ich myśli. Rację przyznano urzędnikom, a zeznania świadków 48-latka uznano za nieważne.