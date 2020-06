Sebastian Górski ma ofertę z Ruchu. Teraz czas na prezesów

Piłkarze Lechii Zielona Góra wrócili we wtorek do treningów. Wśród 19 graczy jest Sebastian Górski - jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych zawodników Lechii ma poważną ofertę z Ruchu Chorzów. Chce odejść, ale na razie jest za drogi.

– Chciałbym przejść do Ruchu, bo chociaż to ta sama liga co Lechia, to jednak nazwa robi wrażenie, to klub z wielką historią, kibicami, marketingiem itp. – mówi nam lewoskrzydłowy Lechii.

Kwota, jakiej zażyczyła sobie Lechia, na razie jest jednak na tyle wysoka, że nie wiadomo, co dalej z transferem.

– Jeśli się nie uda, nie będę płakał – mówi SG i zapowiada, że będzie pracował w Lechii na całego, bez względu na to, jak temat się zakończy. Ale czuć, że oferta z utytułowanego klubu ze Śląska kusi…