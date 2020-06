Szczypiornistki z Gubina latem zagrają na plaży

Szczypiornistki Sparty Gubin we wszystkich kategoriach wiekowych wciąż czekają na wznowienie sezonu. Przed rozgrywkami ligowymi odbędą się jednak eliminacje do mistrzostw Polski na poziomie wojewódzkim w piłce ręcznej plażowej.

Nie jest znana dokładna data tych rozgrywek. Najprawdopodobniej odbędą się one w połowie lipca w Gubinie. Oprócz szczypiornistek Sparty mają tam wystąpić m.in. drużyny z Zielonej Góry, Kowalowa i Świebodzina. Najlepsi we wszystkich kategoriach awansują do finałów mistrzostw Polski. Te rozpocząć się mogą na przełomie lipca i sierpnia, a potrwać mają do września.

W finałach juniorki młodsze zagrają w Kątach Wrocławskich, juniorki starsze w Sulejowie, a młodziczki w Koszalinie. Potem wystartują rozgrywki ligowej, już w hali. O zawiłych szczegółach mówi trener Sparty Kazimierz Barłóg