„Warszawa” zostaje. Taka, o jaką walczył Żagań

Mieszkańcy Żagania, Żar i okolic mogą odetchnąć - pociąg do Warszawy będzie kursował bez zmian. PKP Intercity nie wprowadza autobusowej komunikacji zastępczej.

Jak poinformowała nas Agnieszka Serbeńska, rzeczniczka przewoźnika, pociąg TLK Konopnicka będzie kursował cały czas tak, jak to było przed pandemią.

Cieszy to miejskich urzędników i członków Stowarzyszenia Miłośników Kolei OK1, którzy walczyli o to, by utrzymać pociąg na całej relacji. A jak mówią, od 16 czerwca znów rozważano wprowadzenie komunikacji zastępczej.

– Słaliśmy protesty: do ministerstwa, PKP… – mówi Sławomir Świniuch, prezes organizacji.

– Będziemy zachęcali do podróży „naszą Warszawą” – dodaje Sławomir Świniuch.