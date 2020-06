Armia wzywa i płaci za ćwiczenia

Straciłeś pracę przez koronawirusa i nie masz za co żyć? Zgłoś się do lubuskich jednostek wojskowych na ćwiczenia lub kurs przygotowawczy. Z taką ofertą wystąpiło właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej. Przeznaczona jest ona dla wszystkich chętnych - zarówno rezerwistów, jak i tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć swoją przygodę z wojskiem.

Co ważne, udział w tych ćwiczeniach jest płatny, a za miesiąc służby można zarobić od 3 tys. złotych wzwyż.

– W tych trudnych czasach jest to więc bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które z powodu epidemii straciły pracę czy źródło dochodu – mówi pułkownik Grzegorz Dyrka, komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze:

Pierwszy kurs przygotowawczy dla osób rozpoczynających przygodę z wojskiem ruszył w poniedziałek, a kolejny organizowany będzie we wrześniu. Z kolei ćwiczenia dla rezerwistów od rozpoczynać się będą co miesiąc – do 13 lipca aż do połowy listopada:

Dodajmy, że wszyscy chętni do udziału w ćwiczeniach wojskowych lub kursach przygotowawczych na terenie województwa lubuskiego powinni się zgłosić do Wojskowych Komend Uzupełnień w Gorzowie, Zielonej Górze lub Żaganiu.

Szczegółowe informacje na ten temat można też znaleźć na stronie internetowej www.mon.gov.pl